Noruega rechaza la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha anunciado este miércoles que rechaza la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza y ha planteado sus dudas acerca de cómo este tipo de iniciativas pueden llegar a relacionarse "con estructuras establecidas como Naciones Unidas".

"La propuesta estadounidense plantea una serie de cuestiones que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos. Noruega no se sumará a los acuerdos propuestos para la Junta de Paz y, por tanto, no asistirá a la ceremonia de firma en Davos", ha confirmado a Europa Press el secretario de Estado, Kristoffer Thoner.

"Para Noruega es importante cómo se vincula esta propuesta con estructuras establecidas como Naciones Unidas y con nuestros compromisos internacionales", ha remarcado Thoner, quien, no obstante, ha reiterado que comparten "el objetivo de Trump de lograr una paz en Ucrania, Gaza y en otras situaciones".

"Noruega continuará su estrecha cooperación con Estados Unidos y otros socios en pos de la paz", ha rematado Thoner, en medio de un momento en el que las relaciones entre Washington y Oslo no pasan por su mejor momento, después de que Trump afeara a las autoridades noruegas no haber apostado por concederle el Nobel de la Paz.

"Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz", respondió Trump al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, cuando le trasladó junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, una queja por las amenazas arancelarias que lanzó contra los ocho países europeos que rechazaron su idea de anexionarse Groenlandia.

El texto hace mención de manera explícita a esa vieja frustración de Trump --"dado que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, o más"--, que si bien fue a parar a manos de María Corina Machado, la opositora venezolana pronto se apresuró a entregárselo para ganarse su favor.

La Junta de Paz para Gaza fue anunciada al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino tras los cruentos ataques de Israel, que han dejado ya cerca de 72.000 muertos desde octubre de 2023.

Esta iniciativa, de carácter supervisor y bajo el liderazgo de Trump, estará integrada por jefes de Estado del todo el mundo, algunos de los cuales han aceptado ya participar. El objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente utilizar este mismo formato para tratar otros conflictos a nivel mundial.