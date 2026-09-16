El NRC urge a Israel que permita la entrada "inmediata y sostenida" de material de construcción en Gaza

Equipos de la Defensa Civil de Gaza trabajan tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de Gaza - Mohammad Abu Elsebah / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha urgido este miércoles a las autoridades de Israel que permitan la entrada "inmediata, previsible y sostenida" de material de construcción y otro equipamiento a la Franja de Gaza, ante las enormes necesidades y después de que un edificio se haya derrumbado durante la jornada, dejando 21 muertos, entre ellos 12 niños.

En particular, se necesita la entrada "sin demora" de "tiendas de campaña, lonas, materiales de reparación y construcción, combustible y maquinaria pesada, en cantidades acordes con las necesidades evaluadas", ante el elevado riesgo de inundaciones, habida cuenta de que más del 70% de hogares del enclave palestino encuestados por el NRC el pasado junio denunció haberlas sufrido.

Para el NRC, el colapso del edifico de seis plantas en el que residían decenas de familias desplazadas evidencia "el coste humano de las restricciones en materia de refugio" y las "peligrosas opciones" que enfrentan miles de desplazados para alojarse, teniendo en cuenta que los bombardeos de Israel han dejado importantes daños en centenares de bloques e instalaciones, que ahora se consideran "inseguros".

"Las familias de Gaza se enfrentan a una elección imposible: un edificio dañado que podría derrumbarse o una tienda de campaña que podría inundarse", ha declarado en un comunicado el secretario general del NRC, Jan Egeland, que denuncia que las autoridades israelíes aprueban pero posteriormente deniegan solicitudes para el ingreso de bienes como materiales de construcción o kits de refugios de emergencia.

"Las autoridades israelíes reconocen la necesidad desesperada de refugio, pero rechazan reiteradamente incluso los materiales cuya entrega habían aprobado previamente. Necesitamos entregas, no promesas. Y las necesitamos antes de que llegue el invierno", ha insistido.

Las autoridades gazatíes, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a 21 personas, incluidos doce niños, los muertos a causa del derrumbe de un edificio que ha caído sobre tiendas de campaña adyacentes dispuestas en una calle en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado además que 14 personas han resultado heridas, si bien la Defensa Civil de Gaza eleva a 45 la cifra de personas que han requerido atención médica tras dar por finalizadas las operaciones de búsqueda y rescate.ç

El cuerpo de Protección Civil de Gaza ha recordado que "las víctimas de esta tragedia se suman a los más de 8.500 desaparecidos bajo los escombros en varias gobernaciones de la Franja de Gaza, siendo urgente una intervención para rescatarlas", y ha apuntado al riesgo que corren "miles" de edificios dañados por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.