La nueva Asamblea Nacional de Venezuela inicia sus sesiones para el periodo 2026-2031

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha celebrado la sesión inaugural de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en las elecciones del pasado 25 de mayo en un acto marcado por el ataque estadounidense del pasado 3 de enero en el que fue apresado en Caracas el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La sesión ha comenzado bajo la Presidencia del diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, conforme contempla la Constitución venezolana y el reglamento interno de la Cámara.

Soto ha denunciado en su intervención inicial el "secuestro" de Maduro "en un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui". Soto ha destacado que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha designado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Tras su discurso, los 284 diputados han juramentado sus cargos uno a uno, con especial énfasis al momento en el que le correspondía el juramento a Cilia Flores, primera dama del país, quien se encuentra encarcelada junto a Maduro en Estados Unidos. Los diputados han ovacionado el escaño vacío de Flores. Los restantes 283 diputados sí han jurado sus cargos.

Uno de los diputados que ha intervenido ha sido uno de los hijos de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien ha recordado la "ausencia" de su padre, Nicolás Maduro, y de la que ha calificado como su "segunda madre", Cilia Flores.

"Hoy me toca hablar y escribí porque no es fácil hacerlo en estas horas y en estas circunstancias. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados", ha denunciado Maduro Guerra.

El diputado ha recordado a Maduro como presidente, pero también como padre, obrero, trabajador, un educador del que aprendí el trabajar y luchar". De Flores ha destacado que es "una mujer íntegra, madre dedicada, agregada a sus hijos, a sus nietos y nietas, una profesional extraordinaria del derecho que no perdió ni un caso en 20 años de ejercicio, una docente universitaria y una abuela ejemplar".

"Por conocerles íntimamente, les aseguro que son dos grandes seres humanos cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos", ha indicado.

Tras estas intervenciones ha sido elegido de nuevo Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional para la nueva legislatura, un cargo que ya ocupó entre 2021 y 2025 en la Cámara saliente.