Una nueva caravana con 2.000 migrantes sale de El Salvador rumbo a EEUU

Publicado 31/10/2018 16:52:05 CET

SAN SALVADOR, 31 Oct. (Reuters/EP) -

Unas 2.000 personas han partido este miércoles de El Salvador con el objetivo de llegar a Estados Unidos, engrosando así la caravana de migrantes que partió hace casi tres semanas de Honduras y que se aproxima ya a territorio norteamericano.

Los migrantes han salido en varios grupos que han emprendido el camino a pie desde distintos puntos de la capital salvadoreña. Algunos comenzaron el viaje mucho antes porque han llegado desde otros rincones de El Salvador. José Machado, de 19 años, su mujer, de 21, y sus cuatro hijas de cinco años proceden de Usulután.

"No me alcanza el dinero. Gano entre 15 y 20 dólares diarios, pero (...) no alcanza lo suficiente", ha contado a Reuters este cobrador de billetes de autobús. "Así que hemos decidido emprender camino y primeramente Dios lleguemos al destino", ha dicho.

La convocatoria de esta nueva caravana se hizo a mediados de octubre por redes sociales y WhatsApp, por lo que las autoridades salvadoreñas ya estaban prevenidas. Los migrantes avanzan custodiados por agentes de Policía que les abandonarán una vez alcancen la frontera.

El pasado domingo, otra caravana con 500 salvadoreños puso rumbo hacia Estados Unidos. Otros grupos de migrantes de Honduras y Guatemala se han sumado a las 1.300 personas que el pasado 13 de octubre comenzaron a marchar en busca del 'sueño americano'.

El pasado viernes, llegaron a la frontera de Guatemala con México donde se toparon con una valla metálica y un cordón policial. Unas 7.000 personas cruzaron de forma ordenada y entre 2.000 y 3.000 se lanzaron al río Suchiate, frontera natural entre ambos países.

Organizaciones humanitarias calculan que unas 2.000 se han quedado varadas en Guatemala a la espera de poder pasar a México, donde otras tantas aguardan a poder reanudar la marcha. Las ONG han advertido de que la situación podría empeorar a medida que lleguen las nuevas caravanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad para prevenir lo que ha definido como una "emergencia nacional". De momento, ha enviado más de 5.000 militares a la frontera con México y el Departamento de Defensa ha identificado a otros 7.000 para reforzar el operativo en caso de que sea necesario.