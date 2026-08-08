Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos este sábado en Cisjordania

Militares israelíes en Hebrón (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Mosab Shawer

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de palestinos han resultado heridos por disparos, golpes o intoxicación de gases lacrimógenos en una nueva ola de asaltos protagonizada este sábado por colonos y militares israelíes en varias poblaciones de Cisjordania, escenario desde hace semanas de una nueva aceleración de estas incursiones.

El incidente más grave ha ocurrido en el sur de Hebrón, concretamente en la zona de Wad al Rajim, donde once palestinos han resultado heridos, uno de ellos por munición real, durante un asalto de colonos, según han informado organizaciones locales a la agencia oficial de noticias palestina Wafa y a la agencia palestina Safa.

Otros 15 palestinos han necesitado atención médica en la localidad de Tubas por inhalar gases lacrimógenos disparados por el Ejército israelí, según ha denunciado la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

Un número indeterminado de palestinos también han necesitado atención por asfixia durante un asalto del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Dheisheh, al sur de Belén, y en la población de Al Mughayir, al noroeste de Ramala.

Mientras tanto, la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, un organismo del gobierno palestino que supervisa la expansión de los asentamientos israelíes y los ataques en la Cisjordania ocupada, ha avisado este sábado que Israel ha convocado una licitación para la construcción de 627 nuevas viviendas en asentamientos cerca de Al Biré, y que las ofertas deben presentarse antes de finales del próximo mes.

Las viviendas se construirán en el asentamiento israelí de Kokhav Ya'akov, lo que, según la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, "profundizará la separación entre Jerusalén y sus alrededores palestinos y la gobernación de Ramala y Al Biré".