Una nueva oleada de ataques israelíes dejan al menos nueve muertos y casi 50 heridos en el sur de Líbano

Archivo - Calzado tirado en la calle tras un bombardeo israelí contra una vivienda en el distrito de Sidón, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la noche este martes en una nueva oleada de bombardeos israelíes en múltiples puntos del sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados por Israel desde el pasado 2 de marzo, cuyo balance de víctimas supera ya el millar de fallecidos.

El ataque que ha dejado un mayor impacto ha sido el ejecutado por las fuerzas israelíes en la localidad de Habush, situada a escasos kilómetros de Nabatiye, capital de la gobernación homónima. Allí, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha contabilizado tres los muertos y 18 los heridos a causa de un bombardeo, según ha recogido la agencia estatal NNA.

El resto de los ataques israelíes han tenido lugar en la contigua gobernación Sur, afectando por partida doble al distrito de Sidón. En concreto, dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas en un bombardeo contra el campamento de Mie Mie, ubicado en unas colinas al este de la ciudad de Sidón, mientras que al sur de la misma, en la localidad de Adlún, ha habido otras cuatro víctimas mortales y un herido.

Más al sur, en la misma gobernación, las autoridades libanesas han registrado hasta 24 heridos, si bien no han comunicado la presencia de ninguna víctima mortal en este ataque israelí que ha elevado el total de heridos por esta última andanada hasta un total de 47.

Esta nueva oleada de operaciones militares israelíes ha llegado poco después de que el Ministerio de Sanidad libanés haya actualizado el balance de víctimas de los ataques efectuados por el Ejército de Israel desde el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. En concreto, la cartera ha precisado que desde principios de mes 1.072 personas, incluidos 121 menores, han fallecido, mientras que 2.966, entre ellas 382 menores, han resultado heridas.