Nueva York confirma 519 muertos y más de 44.000 casos de coronavirus

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado que la pandemia de coronavirus ha dejado ya un total de 519 muertos y 44.635 casos de contagio en el estado, convertido en el foco de la enfermedad en Estados Unidos.

Por comparar, si Nueva York fuera un país ocuparía ahora el sexto lugar del mundo en número de contagios. El estado norteamericano es, con diferencia, el más afectado del país, y el gobernador Cuomo ha avisado de que el virus ya ha entrado en una fase de crecimiento "exponencial" que tardará "un mínimo de 21 días en alcanzar su apogeo".

De acuerdo con el balance, un total de 6.481 neoyorquinos se encuentran hospitalizados, 1.583 de ellos en cuidados intensivos, y 2.045 pacientes han recibido el alta.

"Lo peor es que este enemigo no ataca a los más fuertes de nosotros, sino a los más débiles. Estamos en una misión de rescate. Este es uno de estos momentos de los que se hablarán durante generaciones, de los que forjan y cambian el carácter. Vamos a patear el culo a ese virus", ha declarado el gobernador en rueda de prensa.

Como lleva haciendo en los últimos días, el gobernador ha reiterado al Gobierno federal que envíe al estado más respiradores de emergencia para atender a los pacientes más críticos.

En este sentido, el gobernador ha respondido a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta semana expresó sus dudas de que el estado necesitara los 30.000 respiradores que dice necesitar.

"Aquí todo el mundo tiene su opinión", ha declarado Cuomo, "pero yo no me baso en opiniones; me baso en datos, y los datos me dicen que ese es el número que necesitamos".

Cuomo ha estimado además que el estado necesita 140.000 camas, por las 53.000 disponibles, y pedido más unidades de cuidados intensivos hasta un total de 35.000, diez veces más de las disponibles actualmente.

En este sentido, Cuomo ya ha anunciado que las autoridades han identificado los lugares donde podrían operar hasta cuatro hospitales de emergencia, en los distritos del Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island.