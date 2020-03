Nueva Zelanda anuncia una cuarentena para todas las personas que lleguen al país por el coronavirus

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este sábado que todas las personas que lleguen al país tendrán que aislarse durante 14 días, medida que sí incluye a los neozelandeses pero no a las personas procedentes de las Islas del Pacífico, debido a la pandemia de coronavirus.

La restricción, que entrará en vigor a partir de la medianoche de este domingo, se revisarán dentro de 16 días y se prevén más medidas para el autoaislamiento del territorio, que serán las restricciones fronterizas más estrictas del mundo", según Ardern.

"Junto con Israel y un pequeño número de islas del Pacífico que han cerrado efectivamente sus fronteras, esta decisión significará que Nueva Zelanda tendrá las restricciones fronterizas más amplias y duras de cualquier país del mundo", ha señalado la primera ministra, ha informado el diario local 'New Zealand Herald'. "No me disculpo. Este es un momento sin precedentes", ha zanjado.

En este sentido, Ardern ha destacado que, aunque Nueva Zelanda aún no ha registrado ningún caso de coronavirus de transmisión comunitaria, es el momento de prepararse. "Somos una gente dura y resistente", ha animado a los ciudadanos neozelandeses, al tiempo que les ha instado a no viajar "si no necesitan" hacerlo.

Por otro lado, Nueva Zelanda también ha emitido una orden que impide a los cruceros atracar en el país hasta el 30 de junio, momento en el que se revisará esta política. Esta medida no se aplica a los buques de carga. Por su parte, el transporte aéreo aún podrá ingresar en el país para proporcionar productos farmacéuticos.

"Estas medidas que estamos anunciando hoy son sobre personas, no productos", ha matizado la primera ministra neozelandesa.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el miércoles de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote, originado en la ciudad china de Wuhan. A nivel mundial, el coronavirus ha dejado casi 145.000 afectados y más de 5.300 fallecidos.