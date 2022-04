Un nuevo vídeo muestra cómo un tanque ruso disparó contra un ciclista en Bucha, Ucrania.

MADRID, 6 Abr. (EDIZIONES) -

Un nuevo vídeo grabado con dron muestra cómo un tanque ruso disparó contra un ciclista en Bucha (Ucrania). El ciclista cae muerto en la calle Yablunska, donde se han encontrado varios cadáveres por el suelo tras la retirada de la ciudad de las tropas rusas.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq

El vídeo dura 2:19 minutos y sigue el recorrido del ciclista a medida que asciende una zona perpendicular a la calle Yablunska. Es cuando toma el giro cuando recibe el tiro (minuto 1:36). El vídeo procede después a mostrar cómo el cadáver yace en el suelo.

Las imágenes han sido grabadas por Bellingcat, una asociación independiente e internacional de investigadores y periodistas ciudadanos que utiliza para sus indagaciones datos de fuente abierta y análisis de redes sociales.

Al vídeo de dron añaden imágenes de satélite que muestran el edificio junto al lugar donde el hombre fue tiroteado derrumbado. Estas imágenes datan del 11 de marzo, por lo que el vídeo del dron es anterior. Las tropas rusas se retiraron de Kiev el 29 de marzo.

Satellite imagery from March 11th, via @planet, shows the building next to where the man was shot was destroyed at that date, indicating the drone video was filmed before that date. pic.twitter.com/QfzRJfqi6J