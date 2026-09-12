El número de desplazados en Yemen se duplica tras la ofensiva hutí en el suroeste del país

Archivo - Desplazados en Adén, Yemen - Murad / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30.000 personas han tenido que huir de sus hogares en Yemen en los últimos días, coincidiendo con la ofensiva de las milicias rebeldes hutíes hacia el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, con lo que serían ya al menos 76.000 los desplazados por el conflicto en el país árabe.

La Matriz de Seguimiento de Desplazados de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha publicado estos datos y la organización internacional ha alertado de un "rápido empeoramiento de la crisis de desplazados" en Yemen.

"Las cifras casi se han duplicado en una noche. Es cuatro veces el número de la semana pasada mientras se intensifican los combates. Familias enteras se han tenido que marchar, a menudo de noche. No tienen ningún lugar seguro al que ir", ha advertido la OIM.

Taiz es la provincia más afectada, con casi 50.000 desplazado en zonas como Yabal Habashi, Al Maafer, Maqbaná Mauza o Al Waziriya. La sigue Lahj, con casi 17.000 desplazados, la mayoría de Al Mudaribá, aunque también hay desplazados en Hodeida (8.000) o Adén (1.100).

"Muchas de estas familias habían tenido que huir anteriormente en los doce años de conflicto, algunas varias veces. Están agotadas. No tienen ningún recurso. La mayoría huyen sin nada, solo con lo puesto. Dejan atrás casa, vida y cualquier sensación de estabilidad", ha resaltado la OIM.

La situación "se deteriora día a día" y se espera que aumenten los desplazados en los próximos días ante una situación "volátil e impredecible".

Los equipos de la OIM están ya desplegados y repartiendo suministros, refugio y kits de higiene, pero "las necesidades son mucho mayores de lo que podemos aportar". Por ello hace un llamamiento internacional urgente de apoyo "antes de que la crisis se agrave más".