El 'número dos' de Starmer niega un proceso interno para su marcha: "No hay plazos ni calendarios"

Archivo - El vice primer ministro y titular de Justicia, David Lammy, junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, a la salida de Downing Street. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro y titular de Justicia de Reino Unido, David Lammy, ha negado este lunes que haya un proceso interno en el Partido Laborista para sustituir como líder y primer ministro a Keir Starmer, incidiendo en que "no hay plazos ni calendarios" y que el dirigente está determinado a continuar al frente del Ejecutivo pese a la crisis de liderazgo que arrastra tras el desplome del partido en los comicios locales del pasado 7 de mayo.

"No habrá ningún calendario para su salida. Quiero dejar algo muy claro: Keir Starmer sigue siendo la persona más resiliente que conozco en mi vida", ha afirmado en declaraciones a la cadena británica Sky News, reiterando la "fortaleza de carácter" del dirigente. "No habrá plazos ni calendarios", ha zanjado.

De esta forma, ha rechazado que haya una "disputa interna" en el laborismo después de que la dimisión del ministro de Sanidad, Wes Streeting, y de otros miembros del gabinete, como secretarios de Estado, no se haya concretado en la puesta en marcha de un proceso de primarias.

"Lo que sí hay es la voluntad de seguir centrados en la labor de gobierno, y él lo tiene absolutamente claro. En este momento no hay ninguna disputa interna. Lo que existe es su determinación de cumplir con la gente", ha incidido.

Lammy, figura cercana a Starmer y que ya ocupó la cartera de Exteriores entre 2024 y 2025, ha reconocido en todo caso la crisis en el seno del laborismo tras la caída del partido en las elecciones locales. Si bien ha llamado a unir a la formación y a "remar juntos" para asumir la responsabilidad que supone estar al frente del Gobierno británico.

"No voy a endulzar la situación. Creo que el Partido Laborista en los últimos diez días se ha marcado un espectacular gol en propia puerta tras esos resultados en las elecciones locales", ha reconocido tras las divisiones internas y las críticas a Starmer de decenas de parlamentarios laboristas.

El primer ministro británico se resiste por el momento a sus detractores y ha descartado dimitir, alegando que ese paso solo ahondaría el "caos" político en el país. En todo caso, la formación ha abierto la puerta a que el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, entre en el Parlamento, al ser candidato en las elecciones parciales de la circunscripción de Makerfield y, eventualmente, desafiar a Starmer.