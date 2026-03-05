Obama apoya el cambio de mapas de distrito en Virginia afirmando que equilibra las maniobras de los republicanos

Archivo - El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. - CASA BLANCA - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha asegurado este jueves que las elecciones "libres" en Estado Unidos "están bajo ataque" por los cambios en los mapas de distritos aprobados por Estados controlados por el Partido Republicano, por lo que ha respaldado el referéndum planteado en Virginia para realizar otro cambio en los distritos y "equilibrar el terreno".

"Durante el último año, varios estados controlados por los republicanos han dado el paso sin precedentes de volver a trazar sus mapas a mitad de mandato. Y lo han hecho por una razón simple: darse una ventaja injusta en las elecciones de medio mandato de este otoño", ha advertido el expresidente demócrata en un mensaje en redes sociales.

Así, Obama expresa su apoyo al referéndum planteado el 21 de abril en Virgnia con el que los ciudadanos de este estado "pueden responder asegurándose de que su poder de voto no sea reducido por lo que los republicanos están haciendo en otros estados".

"Esta enmienda les da el poder de igualar las condiciones en las elecciones de medio mandato", ha expuesto, entrando de lleno en esta pelea política en Estados Unidos por del diseño de los distritos electorales.

Obama ha considerado que participar en este referéndum es "lo responsable" y ha defendido en todo caso que la medida es "temporal" y después de 2030 el estado de Virginia volverá a un sistema que permite que una comisión bipartidista vuelva a trazar los mapas. "No podemos permitirnos dos años más de poder sin control y cero rendición de cuentas en Washington", ha señalado para dar su respaldo a la iniciativa.