Obiang designa la Ciudad de la Paz como nueva capital de Guinea Ecuatorial

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ha aprobado un decreto designando la Ciudad de la Paz, como capital del país africano en el marco de lo que describe como un paso en la "política de desarrollo equilibrado, cohesión territorial y modernización de la gestión pública".

"Se declara la Ciudad de la Paz, de la provincia de Djibloho, capital de la República de Guinea Ecuatorial", afirma el decreto firmado por Obiang, que contempla que para la "efectiva materialización" de esta decisión, las autoridades "adoptarán cuantas medidas y disposiciones convengan para su traslado y efectivo asentamiento en la nueva capital" durante "el plazo de un año".

El decreto, firmado el 2 de enero y recogido por la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, expone entre los motivos de esta decisión "la necesidad de adaptar medidas que permitan descentrar y descentralizar las funciones estatales, fomentando un desarrollo socioeconómico armónico en todas las regiones del país".

Así, sostiene que tanto la capital, Malabo, como la ciudad de Bata han sufrido durante las últimas décadas "un crecimiento urbano acelerado, motivado por el constante flujo migratorio procedente de áreas rurales y otras localidades menores", un hecho "impulsado por la concentración de la mayor parte de las infraestructuras, servicios públicos, oportunidades laborales y dependencias administrativas en estas dos ciudades".

El documento refleja además que "el crecimiento desordenado" en estas ciudades ha generado "retos significativos" en varias áreas, incluida una "presión" sobre los servicios básicos y un "aumento de la desigualdad regional y la sobrecarga en las redes de transporte y comunicación".

"De continuar esta tendencia, se corre el riesgo de acentuar el desequilibrio territorial, debilitando la cohesión nacional y obstaculizando los objetivos de desarrollo sostenible marcado por el Gobierno de la nación", arguye, por lo que defiende un "acercamiento de las sedes y dependencias a más ciudadanos" y un "equilibrio en la distribución demográfica, reduciendo la presión poblacional sobre Malabo y Bata".

En este sentido, recalca que "el espíritu de la descentralización bien pensada es acercar aún más los servicios administrativos básicos a la población, con el fin de mejorar significativamente su bienestar económico y social, sobre todo, situarla en el centro de nuestras actividades administrativas de desarrollo".

MOTIVOS DE SEGURIDAD

Por otra parte, incide en que la decisión tiene también en cuenta las preocupaciones de "paz y seguridad", dado que Guinea Ecuatorial "no ha estado exento de amenazas terroristas", así como "tentativas de desestabilización". "Estos hechos nos obligan a reflexionar y a redoblar esfuerzos en la construcción de una estrategia integral de seguridad, adaptada a los nuevos riesgos y amenazas tanto internas como externas", esgrime.

"La Ciudad de la Paz, por su localización geográfica estratégica, sus potencialidades de expansión urbana, su capacidad para acoger infraestructuras administrativas modernas y su conectividad con otras regiones se presenta como la opción idónea para albergar la capital de la República de Guinea Ecuatorial", reitera.

Por último, afirma que este paso "permitirá trasladar y concentrar" en la Ciudad de la Paz los poderes y órganos del Estado", una medida que "contribuirá al mantenimiento de la paz, la modernización de la gestión pública, a la diversificación de las áreas de desarrollo y al fortalecimiento de la unidad nacional".

La Ciudad de la Paz, también conocida como Djibloho y ubicada en el interior de la parte continental del país --cerca de la frontera con Gabón--, es un proyecto urbano puesto en marcha hace más de diez años y concebido desde el principio como la futura capital de Guinea Ecuatorial, que obtuvo su independencia de España en 1968.

Obiang, nacido en 1942 en Mongomo --cerca de la Ciudad de la Paz--, accedió al poder tras un golpe de Estado en 1979 contra su tío Francisco Macías Nguema. Desde entonces, ha hecho frente a acusaciones por parte de la oposición por su gobierno autoritario y los casos de corrupción que han afectado a personas de su círculo, incluido su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como 'Teodorín'.