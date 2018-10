El Observatorio europeo de las Drogas pide fondos de la UE para investigar los efectos terapéuticos de cannabis

Publicado 19/02/2018 19:18:45 CET

BRUSELAS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Observatorio Europeo de las drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), Alexis Goosdeel, ha defendido este lunes la necesidad de destinar fondos europeos para la investigación de los potenciales efectos terapéuticos del cannabis y ha pedido priorizar este asunto de cara a la negociación del próximo presupuesto europeo a partir de 2021.

"No hay suficiente investigación y necesitamos un gran proyecto de investigación sobre esto. Lo mismo que se ha hecho en Estados Unidos", ha defendido Goosdeel en una comparecencia ante la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara para tratar este asunto.

El director del EMCDDA ha instado a la Comisión y al Parlamento Europeo a garantizar que se pone "una prioridad nueva adicional en los programas de investigación futuros" sobre esta cuestión "incluido cuando discutan y negocien" el próximo presupuesto multianual europeo.

Goosdeel ha recordado que "hay más de 100 sustancias diferentes en el cannabis" y no se conocen "las propiedades reales de algunos de esos extractos" y ha dejado claro que si no se invierte en investigación no será posible conocer "las posibilidades" de los efectos terapéuticos del cannabis.

"No hay inversión suficiente", ha dejado claro, insistiendo en que si Europa invierte en ello ahora "quizá en 10, 15 años" se puedan aliviar el caso de "algunos" pacientes recordando "los obstáculos morales y objetivos" en algunos países a la hora de utilizar por ejemplo la morfina para tratar el cáncer en menores pese a las "pruebas" de que "no les transforma en consumidores de drogas".

"Porque los opioides tienen efectos negativos para la salud en gente con algunas condiciones y en algunos casos el cannabis puede ayudar, aunque no tenga exactamente el mismo impacto que por ejemplo la morfina", ha explicado.

El Observatorio Europeo para las Drogas ha encargado un estudio para revisar "el efecto terapéutico del cannabis hasta donde hay pruebas disponibles en la actualidad", que publicará "antes de las navidades de este año", ha explicado, precisando que la idea es poder contar con "el máximo de estudios e informes como sea posible" para "entender qué se puede decir y cuáles son las propiedades con las que tenemos que tener cuidado".

Goosdeel ha abundado en que "no es sólo el cannabis" sino que "hay otras sustancias" que pueden tener un efecto terapéutico y ha citado en este sentido un estudio en Estados Unidos sobre el uso del éxtasis (MDMA) para el tratamiento del desorden de estrés postraumático.

Desde la Comisión Europea, su representante en el debate ha admitido que la investigación en este terreno "es fundamental" pero ha admitido no estar en condiciones de "dar detalles" sobre "fondos específicos que se pueden utilizar para esto", algo que podrá despejar en una próxima comparecencia.

No obstante, ha recordado que "hay varios informes que dicen una cosa y su contraria" y ha insistido en que si el objetivo es contar con productos medicinales de buena calidad, seguros y eficaces se necesita más investigación para "estar cien por cien seguros" de que estos productos medicinales a base de cannabis solo tienen "beneficios" y "ningún efecto secundario".

Tampoco ha descartado que si se decide a nivel europeo que hace falta más investigación en este terreno, la Comisión Europea elabore "directrices". "Las directrices pueden ser un resultado de nuestro trabajo", ha explicado.