Ocalan participará en un comité de supervisión del fin del conflicto con el Gobierno turco

Archivo - Jóvenes ondean banderas con el rostro del encarcelado líder del PKK, Abudlá Ocalan - Bilal Seckin/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este jueves que el líder del disuelto Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdulá Ocalan, quien se encuentra en prisión, formará parte de uno de los comités establecidos para supervisar el fin del conflicto con el Gobierno de Recep Tayip Erdogan.

El asesor del presidente turco, Mehmet Uçum, ha señalado que Ocalan participará en la "subcomisión de desarme y coordinación estratégica", creada junto a otras tres subcomisiones en el proceso que Ankara denomina "Turquía sin terrorismo".

"Se trata de un proceso de diálogo con Ocalan. El objetivo es claro: garantizar la disolución de la organización terrorista. Quien ha fundado la organización y quien ha hecho que se utilicen las armas es quien debe disolverla. De lo contrario, el Estado lo haría mediante su política de seguridad", ha apuntado en declaraciones a la prensa.

Uçum ha defendido la inclusión del dirigente kurdo en el organismo como una "necesidad" y no como "un privilegio concedido", y ha asegurado que la medida no implica que vaya a ser puesto en libertad, pero sí la construcción de un espacio para él anexo a la cárcel de Imral.

"Se trata de una oportunidad que se le brinda para que pueda desempeñar adecuadamente su función en la prisión. Es una oportunidad creada para que disponga de un entorno de trabajo cómodo", ha asegurado el asesor presidencial.

El PKK anunció en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, tras el histórico llamamiento por parte de Ocalan, encarcelado desde 1999, a favor de dar este paso, en medio de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con el Gobierno de Turquía.

Si bien la formación formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán.