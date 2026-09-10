Ocho países de mayoría musulmana celebran el veto comercial de Reino Unido a los asentamientos en Cisjordania

Archivo - Colonos israelíes marchan para construir un asentamiento en Cisjordania, cerca de Barkan, otro asentamiento situado a ocho kilómetros de la ciudad de Salfit, en el norte de Cisjordania. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

Instan a Israel a revocar toda iniciativa de asentamientos y toda medida "destinada a alterar el carácter geográfico y demográfico del Territorio Palestino Ocupado"

Subrayan que Gaza es parte fundamental de Palestina y reivindican "un Estado palestino independiente" con las fronteras de 1967 y "Jerusalén Este como capital"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Exteriores de Turquía, Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto han mostrado este miércoles su "satisfacción" con el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y han manifestado "su esperanza" de que contribuya a que la comunidad internacional "adopte medidas similares y exija responsabilidades".

De este modo lo han manifestado los titulares de las citadas carteras de estos países de mayoría musulmana en un comunicado en el que han afirmado "acoger con satisfacción" la decisión del Ejecutivo británico "de prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en el Territorio Palestino Ocupado e imponer restricciones a los servicios vinculados a dichos asentamientos".

"Asimismo, expresan su esperanza de que esta decisión contribuya a movilizar a la comunidad internacional para que adopte medidas similares, en consonancia con el Derecho Internacional, y exija responsabilidades a las organizaciones y personas involucradas en actividades ilegales de asentamiento", prosigue el texto.

En el mismo, los jefes de las citadas diplomacias han mostrado igualmente su "satisfacción" por la declaración en respaldo de la solución de dos Estados a la cuestión palestina suscrita por Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia, "en la que confirman su intención de introducir restricciones nacionales y/o apoyar restricciones europeas al comercio de bienes con asentamientos ilegales (...) o de considerar activamente estas y otras medidas".

Subrayando que estas medidas "se ajustan al Derecho Internacional", han querido "reiterar su llamamiento a Israel para que revoque todas las medidas adoptadas en relación con las actividades de asentamiento, así como otras medidas destinadas a alterar el carácter geográfico y demográfico del Territorio Palestino Ocupado".

Además, y ante el foco colocado sobre los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, los ministros de Exteriores que suscriben la nota han incidido en "subrayar que Gaza es parte integrante del Territorio Palestino Ocupado", una realidad ante la que han pedido "la aplicación plena e inmediata del plan integral" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para poner fin al conflicto de Gaza, garantizar la seguridad y la estabilidad, abordar la situación humanitaria, facilitar la reconstrucción y la recuperación, y sentar las bases para una paz duradera".

"La única ruta viable para lograr una paz justa, duradera e integral es la implementación de la solución de dos Estados, mediante la concreción de un Estado palestino independiente, soberano, contiguo y viable, basado en las fronteras del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Este como capital, de conformidad con el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", han concluido.