El OIEA asegura que las inspecciones en las centrales nucleares de Irán empezarán "pronto"

Archivo - El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, durante una rueda de prensa en Viena en junio de 2025 (archivo) - Albert Otti/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado este miércoles que las inspecciones en las centrales nucleares en Irán comenzarán "pronto", en medio de las discrepancias sobre el proceso tras la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Así, Grossi ha destacado durante una visita a la central nuclear de Fukishima, en Japón, que estas inspecciones "deben ser llevadas a cabo". "Estamos analizando cómo y dónde realizarlas, pero empezaremos pronto las inspecciones", ha subrayado durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario japonés 'Nikkei'.

El jefe del OIEA ha hecho hincapié en que estas inspecciones "serán llevadas a cabo con la cooperación del Gobierno de Irán", antes de declinar dar una fecha para su inicio. "Si es pasado mañana, dentro de una semana o dentro de diez días es algo importante, pero no esencial", ha remachado.

Las palabras de Grossi han llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera el martes en que el OIEA llevará a cabo inspecciones nucleares en Irán como parte del preacuerdo, apuntando a que estas tendrán lugar "en el momento oportuno", después de las negativas desde Teherán sobre el proceso, negando incluso haber mantenido contactos con el jefe del organismo.

El propio Trump dijo el martes que Irán "ha aceptado totalmente el mayor nivel de inspecciones nucleares" como parte de su diálogo para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático. "Esto garantizará la 'honestidad nuclear'", afirmó.

El Gobierno de Irán se ha mostrado muy crítico con el OIEA por su postura ante las dos ofensivas militares lanzadas por Israel y Estados Unidos en junio de 2025 y febrero de 2026, cargando especialmente contra Grossi por lo que describe como un comportamiento sesgado y alejado de los objetivos técnicos del organismo internacional.

Las dos ofensivas fueron acometidas por sorpresa en sendos procesos de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que Washington se retirara en 2018 --durante el primer mandato de Trump-- del histórico pacto firmado en 2015 y reimpusiera una campaña de sanciones y 'máxima presión' sobre Teherán.