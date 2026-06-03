El OIEA confirma un corte temporal del suministro externo a la central de Zaporiyia tras un ataque con un dron

Archivo - Un convoy de la ONU entra en la central nuclear de Zaporiyia (archivo) - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este miércoles que la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, ha vuelto a perder temporalmente el suministro externo tras un ataque de un dron contra una subestación a orillas del río Dniéper, sin pronunciarse sobre la autoría.

"Por decimoséptima vez en el marco del conflicto militar, la central nuclear de Zaporiyia sufrió un corte de energía temporal durante la noche", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que "el corte de suministro fue causado por un ataque de un dron contra la subestación de Nikopolska, en la otra orilla del Dniéper".

Así, ha manifestado que este suceso "provocó la desconexión temporal durante unos 20 minutos de la única línea eléctrica disponible", al tiempo que ha subrayado que "los generadores diésel de emergencia de la central nuclear de Zaporiyia dieron electricidad hasta que la línea pudo ser reconectada poco antes de la medianoche".

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha manifestado que "el incidente destaca una vez más los constantes peligros para la seguridad nuclear durante la guerra", al tiempo que ha reiterado "la necesidad de contención militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear" en la central, a más grande de Europa y escenario de ataques desde hace meses.

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra las instalaciones y sus alrededores, incluido uno el sábado --cuando un proyectil ucraniano impactó en el edificio de la turbina de la Unidad 6 del complejo-- y ha alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.