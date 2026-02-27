El OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EEUU

Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha detectado recientemente actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos en junio de 2025 en medio de las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear impulsado por la República Islámica.

El último informe del OIEA, recogido por Bloomberg, señala que las imágenes por satélite muestran actividad "habitual" de vehículos en los alrededores de instalaciones en las que podría almacenarse uranio enriquecido en Isfahán. Asimismo, se ha registrado "actividad adicional" en las instalaciones atacadas de Natanz y Fordo.

"Sin acceso a estas instalaciones no es posible para la agencia confirmar la naturaleza y el propósito de las actividades", señala el director del OIEA, Rafael Grossi, que agrega que la agencia nuclear de la ONU "no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño, composición o paradero actuales del arsenal de uranio enriquecido".

En este sentido, aclara en el informe que los inspectores del OIEA no han podido verificar el estado y la ubicación del inventario iraní desde los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Grossi reitera así que "no estará en condiciones de dar garantías de que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico" hasta que el país mejore su cooperación con la agencia. No obstante, las autoridades han permitido a los inspectores del OIEA entrar en otro tipo instalaciones que no resultaron dañadas durante los ataques, incluidos los reactores de Bushehr y Teherán.

Teherán ha afirmado este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es necesario que Washington retire sus "demandas excesivas", después de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra.