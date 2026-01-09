El OIEA inicia consultas con Moscú y Kiev para un nuevo alto el fuego localizado cerca de Zaporiyia

Archivo - El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Mariano Grossi - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes que ha iniciado consultas con Rusia y Ucrania para establecer un nuevo alto el fuego localizado en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia que permita reparar una línea de alta tensión que proporciona energía externa a dichas instalaciones.

"La propuesta pide a la Federación de Rusia y a Ucrania que acuerden una zona temporal de alto el fuego en un lugar situado aproximadamente a 10 kilómetros de la central (...) para que los técnicos ucranianos puedan realizar con seguridad las reparaciones necesarias", ha indicado en un comunicado el director general del organismo, Rafael Grossi.

La línea de 330 kilovoltios Ferosplavna-1 --que permite conectar la central a la red eléctrica nacional-- fue dañada y posteriormente desconectada el 2 de enero después de que las autoridades ucranianas denunciaran "uno de los ataques con drones más masivos" por parte de Moscú desde el inicio de esta fase de la guerra, en febrero de 2022.

Un alto el fuego temporal negociado por el OIEA el pasado 30 de diciembre ya permitió realizar reparaciones en dicha línea. "Confiamos en que Rusia y Ucrania sigan cooperando constructivamente con nosotros para llevar a cabo estas reparaciones esenciales y reducir el riesgo de un accidente nuclear", ha señalado Grossi.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central --controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra--, que se ha quedado en hasta 12 ocasiones sin corriente desde febrero de 2022.

Moscú ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.