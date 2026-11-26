Archivo - Entrada de la central nuclear de Zaporiyia en Energodar - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia nuclear de Naciones Unidas está negociando con Rusia y Ucrania un nuevo alto el fuego en la central nuclear de Zaporiyia tras registrar una nueva caída del suministro eléctrico externo en la planta, con el peligro que representa.

"El OIEA está dialogando con la Federación de Rusia y Ucrania sobre los arreglos para un noveno alto el fuego localizado en la central nuclear de Zaporiyia tras otra pérdida de suministro eléctrico externo", ha explicado el Organismo Internacional de la Energía Atómica en un comunicado.

La agencia explica que la desconexión ocurrió en la madrugada de este pasado jueves "presuntamente debido a la actividad militar" en torno a la central, bajo control ruso, "por vigesimoctava vez desde que comenzó el conflicto".

La central, una vez más, ha vuelto a depender de sus generadores diésel de emergencia para desempeñar sus funciones esenciales de seguridad nuclear y protección física.

El director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha lamentado una vez más que "la constante dependencia de una única línea de suministro eléctrico en medio de un escenario de guerra activo" provoca que la conexión externa de suministro eléctrico sea, por norma, "extremadamente precaria".