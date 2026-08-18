El OIEA pide cesar "de inmediato" los "inaceptables" ataques contra la central nuclear de Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha pedido a los mandos militares responsables de los recientes ataques a la central nuclear de Zaporiyia que detengan de inmediato dichas "acciones inaceptables".

Grossi ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales que estos actos "están en absoluta contradicción con los siete pilares y los cinco principios" para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares durante los conflictos armados, incluyendo proteger su integridad física o a sus trabajadores.

Las palabras de Grossi se producen después de que un dron haya explotado en una parada de autobús utilizada por trabajadores de Zaporiyia a primera hora de la mañana, sobre las 6.00 horas (hora local), una explosión que ha dejado "16 víctimas entre personal y subcontratistas, incluyendo un muerto y tres heridos graves".

El director general del organismo ha descrito este ataque como "el peor incidente que ha enfrentado la planta", la mayor de Europa. Ubicadas cerca de la ciudad de Energodar, las instalaciones nucleares cuentan con seis reactores de agua presurizada y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.

El alcalde prorruso de la localidad, Maxim Pujov, había informado previamente en un comunicado que sobre las 6.00 horas (hora local) se había producido una "tragedia" en la ciudad, donde "un vecino ha muerto por un ataque de un dron y 15 han requerido asistencia médica".

El Gobierno de Rusia ha acusado este mismo martes a Ucrania de crear una "amenaza real de catástrofe nuclear" después de que supuestamente se rehusara a garantizar la seguridad del director general del OIEA. Estaba previsto que Grossi inspeccionara la central y la ciudad de Energodar el jueves y el viernes de esta semana.