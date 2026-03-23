El OIEA pide respetar la integridad física de las centrales nucleares tras "preocupante" situación en Irán

Archivo - El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi - Alexander Melikhov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha reiterado este lunes que ninguna acción debe poner en riesgo la integridad física y seguridad de las centrales nucleares o de su personal tras "informaciones" preocupantes sobre la actividad militar cerca de la central nuclear iraní de Bushehr, construida por Moscú.

"Tras las recientes informaciones preocupantes sobre actividad militar cerca de la central nuclear de Bushehr, en funcionamiento en Irán, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha mantenido una conversación telefónica y recibido información actualizada del director general de Rosatom, (Alexei) Lijachev", ha indicado la agencia de la ONU en un mensaje difundido en redes sociales.

Grossi ha recordado que el personal de las centrales nucleares "debe poder desempeñar su labor vital en condiciones seguras" después de que un proyectil impactara cerca del reactor de dicha central en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático, iniciada el pasado 28 de febrero.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha trasladado a Estados Unidos este mismo lunes el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán. El OIEA confirmó el pasado miércoles la destrucción de una estructura que se encontraba a 350 metros del reactor.

Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.