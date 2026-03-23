Rusia traslada a EEUU el riesgo que supone atacar centrales nucleares en Irán

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, participa en una conferencia en Moscú. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha señalado este lunes que ha trasladado a Estados Unido el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán tras el bombardeo al centro de enriquecimiento de uranio en la provincia de Natanz y al complejo nuclear de Bushehr.

"Ciertamente estamos trasladando señales relevantes a la parte estadounidense", ha indicado el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, tras los recientes ataques estadounidenses y el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar este tipo de infraestructuras.

Este mismo lunes el propio mandatario ha anunciado que ha pospuesto cinco días este plazo, asegurando que hay conversaciones en marcha con Teherán. Así ha desvelado que Washington han tenido durante los últimos dos días "unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de las hostilidades en Oriente Próximo", en un mensaje que llega después de que el sábado avisara a Irán de que tenía que reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas o se exponía a bombardeos contra instalaciones energéticas.

Rusia viene reclamando una salida diplomática a la crisis en Irán y este mismo lunes Peskov ha pedido un acuerdo "político y diplomático" para poner fin a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. Esta vía "es la única forma de contribuir de forma efectiva a desactivar una situación catastróficamente tensa en Oriente Próximo", ha dicho sobre la agresión militar contra Irán que ha derivado en una guerra de calado regional y que afecta a una decena de países en el Golfo.