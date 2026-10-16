La OIM alerta de que millones de ucranianos hacen frente el peligro de ser desplazados de cara al invierno

Archivo - Imagen de archivo de un edificio tras un ataque de Rusia contra Ucrania. - Peter Druk / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este viernes de que millones de ucranianos hacen frente al peligro de ser desplazados de cara al invierno debido al impacto de los ataques contra las infraestructuras energéticas, los daños registrados en las viviendas y los costes del suministro de calefacción.

"Para millones de ucranianos, el reto ya no es simplemente si pueden volver a casa, sino si pueden permanecer allí de forma segura, y en estos momentos las condiciones lo están dificultando", ha afirmado Arthur Erken, director regional de la OIM para Europa y Asia Central.

Según los últimos datos de la OIM, la intención de marcharse de nuevo es mayor entre quienes han regresado en los últimos tres meses. "Tras más de cuatro años de guerra a gran escala, las familias y las comunidades han agotado gran parte de su capacidad para hacer frente a nuevas crisis", ha señalado la organización en un comunicado.

"Los repetidos ataques contra las infraestructuras energéticas han debilitado los servicios esenciales, mientras que los daños en las viviendas y los ingresos limitados dificultan cada vez más la recuperación", ha destacado.

En este sentido, ha advertido de que las necesidades de alojamiento son "considerables". Se estima que 1,45 millones de repatriados viven actualmente en distritos situados en primera línea de frente, incluidos 565.000 solo en la región de Járkov. En las zonas rurales de primera línea, tres de cada cuatro repatriados necesitan materiales para reparar paredes dañadas, mientras que casi dos de cada tres requieren materiales para techos y aislamiento.

"Incluso cuando se dispone de calefacción, muchas familias no pueden permitírselo. Durante la última temporada de frío, solo el 32% de los hogares declaró poder calentar sus viviendas adecuadamente, cifra que se redujo a apenas uno de cada cuatro en las zonas de primera línea de frente. Casi seis de cada diez hogares redujeron el consumo de calefacción para ahorrar dinero, según la OIM.

No obstante, ha lamentado que los riesgos van más allá de las comunidades situadas en la línea del frente. Seis de cada diez residentes de las grandes ciudades dependen de la calefacción, mientras que una quinta parte de los hogares urbanos carece de una fuente de energía de reserva.

MAYORES QUE VIVEN SOLOS

Se estima que 2,1 millones de personas mayores viven solas en edificios de viviendas, lo que deja a muchas de ellas especialmente expuestas a cortes prolongados de calefacción y electricidad.

Casi 3,6 millones de personas siguen desplazadas internamente en toda Ucrania, mientras que alrededor de 3,8 millones han regresado a sus lugares de residencia tras haber sido desplazadas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

"Con la llegada del invierno, el margen para actuar se va reduciendo. Se ha financiado menos del 7% del Plan de Respuesta a la Crisis de Ucrania de la OIM para 2026, lo que limita gravemente la asistencia disponible de cara al invierno. Es fundamental contar con apoyo adicional ahora, antes de que las condiciones invernales agraven las necesidades existentes y pongan a más familias en riesgo de desplazamiento", ha declarado Erken.

Por ello, la OIM ha hecho un llamamiento para que se preste apoyo urgente con el fin de reparar las viviendas dañadas, mejorar el aislamiento y mantener los servicios esenciales, además de invertir en soluciones energéticas sostenibles y descentralizadas que ayuden a las comunidades a hacer frente a futuras perturbaciones.