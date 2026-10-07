La OIM alerta del peligro de las redes criminales para miles de menores no acompañados llegados a Europa

Archivo - Niños migrantes en un campamento de refugiados en la capital de Grecia, Atenas (archivo) - Marios Lolos / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este miércoles de las redes de tráfico de migrantes y otras bandas criminales para los miles de menores no acompañados que llegan a Europa, entre los que figuran más de 20.000 de los 31.100 niños arribados durante 2025 al continente a través de rutas de migración mixta, según datos publicados por Naciones Unidas.

El informe, producido conjuntamente por la OIM, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), sugiere que la reducción de oportunidades para un desplazamiento seguro podría estar empujando a los jóvenes a travesías más arriesgadas, con una mayor dependencia de los traficantes y una mayor exposición a la violencia, la explotación y el abuso.

"Los niños están realizando viajes difíciles y peligrosos sin un padre, una madre ni un tutor a su lado", ha señalado la directora general de la OIM, Amy Pope, quien ha afirmado que el documento "muestra cuán expuestos están a la violencia y la explotación cuando las vías seguras son limitadas y deben depender de los traficantes".

Así, ha hecho hincapié en que "ningún menor debería tener que hacer frente a estos riesgos solo". "Nuestra responsabilidad compartida es colaborar entre países para protegerlos, defender sus derechos y proporcionarles la atención y el apoyo que necesitan", ha agregado, en un contexto de descenso de las llegadas por parte de menores a Europa respecto a los datos de 2024.

Los datos reflejan que las llegadas totales de niños por mar y tierra a Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España cayeron en 2025 un 25% respecto al año anterior. Del total de llegadas, el 78% eran niños y el 22%, niñas, a pesar de lo cual el porcentaje de menores no acompañados pasó del 51% en 2024 al 67% en 2025, con las proporciones más altas en Italia y España, donde el 86% de los niños llegó solo.

En este contexto, la OIM ha especificado que entrevistó a más de 4.600 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años en rutas a través del Mediterráneo, del Atlántico y los Balcanes occidentales, antes de detallar que casi la mitad de ellos relataron haber sufrido violencia física durante sus travesías.

En la ruta del Mediterráneo central --que conecta el norte de África con Italia y Malta, en menor medida--, el 28% de los entrevistados afirmó haber sido retenido contra su voluntad, y el 17% indicó haber sido obligado a trabajar, con Libia como el país citado con mayor frecuencia como el lugar donde ocurrieron los abusos.

REDUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SEGURAS

Por otra parte, la OIM ha reseñado que las alternativas seguras se han reducido, con los niños representando la mitad de las 6.800 personas en procedimientos de reasentamiento en Europa en 2025, cuando se registraron 3.400 niños en esta situación, muy por debajo de los 8.900 de 2024.

Asimismo, solo 199 niños fueron reubicados entre Estados europeos en el marco del Mecanismo Voluntario de Solidaridad, una caída del 67% respecto al año anterior, y ninguno de ellos era un menor no acompañado, según los datos publicados por el citado informe.

Las cifras reflejan además que un total de 214.600 menores solicitaron protección internacional en Europa en 2025, de los que el 79% eran solicitantes de asilo por primera vez. Alrededor del 71% de las primeras solicitudes se presentaron en tan solo cuatro países: Alemania, con el 30%; Francia, con el 19%; España, con el 15%; y Grecia, con el 7%.

En estos casos, de las 210.900 decisiones en primera instancia sobre las solicitudes de niños, el 56%fueron positivas, mientras que las denegaciones aumentaron un 25% respecto a los datos recabados en 2024.

Por todo ello, el organismo ha reclamado a los países de la Unión Europea (UE) que pongan el interés superior del niño en el centro de cada decisión, a garantizar un acceso oportuno a los servicios y a no detener nunca a menores por razones de migración irregular.

"Los menores no acompañados y separados deben tener acceso inmediato a representación legal. Las evaluaciones de edad deben ser excepcionales, sensibles a la situación de los niños y susceptibles de recurso", ha remachado el organismo tras la presentación del informe.