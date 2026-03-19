La OIM cifra en 125.000, la mitad niños, las personas huidas de Líbano a Siria ante la crisis regional

Archivo - Desplazados sirios preparan su regreso a Siria desde Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha afirmado este miércoles que más de 125.000 personas, mayoritariamente sirios y cerca de la mitad niños, han cruzado desde Líbano a Siria en lo que, asegura, prueba "el creciente impacto regional del conflicto", ante un contexto marcado por los nuevos bombardeos lanzados por Israel contra posiciones en Líbano que atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá, en medio de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán y aliados de Teherán como el citado grupo chií.

"A 17 de marzo, más de 125.000 personas cruzaron desde Líbano a Siria, según los últimos datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos en Siria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)", ha anunciado la entidad de Naciones Unidas en una nota de prensa en la que precisa que "alrededor de la mitad son niños" y "la mayoría son ciudadanos sirios, mientras que unos 7.000 son libaneses, lo que pone de manifiesto el creciente impacto regional del conflicto".

Además, la directora general de la OIM, Amy Pope, ha advertido de que "el riesgo de una crisis de desplazamiento mucho mayor es real y va en aumento". "Las necesidades aumentan rápidamente y requieren un rápido incremento de la capacidad de respuesta, tanto dentro de Siria como en toda la región", ha afirmado, alertando de que "sin apoyo urgente, la asistencia crucial resultará insuficiente en un momento en que las familias ya han sufrido grandes pérdidas".

En concreto, la entidad ha alertado de que "la infraestructura y los servicios públicos de Siria siguen debilitados, tras más de una década de crisis", mientras "destinos clave, como Raqqa, Damasco y Homs, se encuentran bajo una presión cada vez mayor". Raqqa, específicamente, ha recibido "alrededor del 21% de las llegadas, muchas de ellas en zonas remotas donde el acceso a alimentos, agua y atención médica es limitado", según ha destacado el organismo.

En esta línea, tras indicar que otros desplazados se concentran en zonas urbanas densamente pobladas alrededor de Damasco, "lo que intensifica aún más la presión sobre los servicios básicos", la OIM ha avisado de que "un mayor aumento de llegadas podría saturar la capacidad local y provocar nuevos desplazamientos internos".

Por ello, Pope ha subrayado que "la comunidad internacional debe actuar ahora para evitar que esta crisis se agrave aún más", según recoge el comunicado en el que la organización ha destacado la importancia de "aumentar urgentemente el apoyo para atender las necesidades inmediatas, fortalecer la preparación y prevenir un mayor deterioro de una situación ya de por sí frágil".

"Los desplazamientos deben ser seguros, voluntarios y dignos, y que la magnitud y el perfil de las llegadas --en particular el elevado número de niños-- exigen una respuesta urgente centrada en la protección", ha reclamado la Organización Internacional para las Migraciones.