La OIM lanza una campaña de recaudación de fondos para una respuesta humanitaria "rápida" y "digna" en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de una calle de Líbano tras un ataque de Israel. - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha anunciado este viernes el lanzamiento de una campaña internacional de recaudación de fondos para dar una respuesta humanitaria "rápida, coordinada y digna" a las personas afectadas por el conflicto en Líbano.

Esta campaña, liderada por la OIM y formada por varias ONG internacionales y locales, tienen como objetivo prestar ayuda a miles de familias en todo el país que se encuentran desplazadas y sufren duras condiciones económicas derivadas del aumento de la violencia, según recoge un comunicado de la organización.

"La emergencia humanitaria en Líbano exige una respuesta rápida y coordinada", ha indicado la ministra de Sanidad libanesa, Hanin Sayed, que supervisa la iniciativa. "El Ministerio ha estado apoyando estos esfuerzos", ha explicado, antes de señalar que ya se ha podido prestar ayuda a más de 140.000 familias desplazadas. "Las necesidades, que son tan grandes, requieren una mayor solidaridad", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que "esta alianza global aúna a las comunidades de la diáspora libanesa, a los socios internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, que comparten una responsabilidad común: estar junto a las familias afectadas por la guerra y el desplazamiento".

La campaña, bajo el nombre de 'Apoyar a Líbano', "complementa de forma significativa los esfuerzos nacionales y ayuda a movilizar asistencia allí donde se necesita más", ha destacado.

Mientras, la OIM ha hecho hincapié en que Líbano "sigue haciendo frente a una crisis tras otra". "A medida que el país sufre las dificultades a la hora de recuperarse de una prolongada crisis económica y financiera, los ataques recientes han provocado aún más inestabilidad y desplazamientos", ha apuntado.

"Incluso en viviendas que siguen en pie, las familias se enfrentan a graves desafíos a la hora de garantizar sus necesidades más básicas y ganar estabilidad", ha aseverado. "Ofrecer dinero en efectivo les ofrece flexibilidad para priorizar lo que más necesitan, ya sea alimentos, medicamentos, refugio o transporte", ha añadido.

Entre las ONG que forman parte de esa alianza se encuentran Save the Chidren, World Vision y el Consejo Danés para los Refugiados, entre otras. "Esta alianza garantiza que la asistencia se preste a través de los mecanismos de coordinación establecidos por las Naciones Unidas y mediante enfoques comunitarios", ha aclarado la OIM.