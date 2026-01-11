La ola de incendios en el sur de Australia deja ya un muerto y 350.000 hectáreas arrasadas

Imagen de archivo de incendios en el estado australiano de Victoria, a 9 de enero de 2026 - Michael Currie/AAP/dpa

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía del estado australiano de Victoria ha confirmado el hallazgo de un fallecido que se ha convertido en la primera víctima mortal de la ola de incendios que ha arrasado ya más de 350.000 hectáreas del sur del país.

Los bomberos combaten ahora mismo más de 30 focos activos que han calcinado más de 300 viviendas desde el pasado jueves. El fallecido ha sido hallado cerca de la ciudad de Seymour, rodeada de uno de los peores focos, el de Longwood, aunque ahora mismo está relativamente bajo control.

Las autoridades de Victoria, así como del estado de Nueva Gales del Sur, han emitido avisos sobre el súbito descenso de la calidad del aire debido al humo de los incendios, que ahora avanza en dirección norte.

Este pasado sábado, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha visitado el estado para evaluar la situación con su colega estatal, Jacinta Allan, en el Centro de Control de Incidentes de Bendigo, donde ha anunciado ya un primer paquete de ayuda financiera para las víctimas.