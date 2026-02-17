Omán señala "buenos avances" entre EEUU e Irán para una "serie de principios rectores" para un acuerdo

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, en una ronda de negociaciones previa en Mascate. - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Omán ha señalado este martes los "buenos avances" logrados en la ronda de contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán celebrada en Ginebra, Suiza, apuntando que las partes han podido "definir una serie de principios rectores para un acuerdo final".

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, que ejerce de mediador entre las delegaciones estadounidense e iraní, ha señalado que las nuevas conversaciones concluyeron con "buenos avances" para "identificar objetivos comunes y cuestiones técnicas relevantes".

Tras calificar de "constructivas" las negociaciones, Al Busaidi ha relatado que se produjeron "serios esfuerzos para definir una serie de principios rectores para un acuerdo final", un comentario en la misma línea que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, que ha hablado de un "acuerdo general" sobre la dirección a seguir.

Igualmente, el ministro omaní ha puesto en valor la contribución del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, quien se reunió la jornada previa con Aragchi, que encabeza la delegación de Teherán en las conversaciones.

El ministro omaní ha incidido en que "aún queda mucho trabajo por hacer" para lograr un acuerdo, pero ha afirmado que "las partes se marcharon con próximos pasos claros antes de la siguiente reunión", abriendo así la puerta a que haya nuevos encuentros.

De lado de Irán, Araqchi ha señalado este martes que la segunda ronda de conversaciones indirectas han propiciado un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" con Estados Unidos, en un paso más para un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"En esta ronda, hubo discusiones bastante serias en comparación con la ronda anterior, y hubo un ambiente más constructivo", ha afirmado el titular de Exteriores iraní, tras salir de estos contactos, celebrados en la ciudad suiza de Ginebra con la mediación de Omán, encargado de transmitir los mensajes entre las delegaciones iraní y estadounidense.

De esta forma, se ha referido a "un acuerdo general" sobre un conjunto de principios rectores sobre los que Washington y Teherán centrarán los próximos contactos.