La OMS alerta desde RDC de los riesgos del "conflicto de seguridad" en la respuesta frente al ébola

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - OMS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado este jueves de los riesgos presentados por el "conflicto de seguridad", entre otros desafíos, a la hora de contener el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC), país al que ha llegado hacia el final de la jornada en una visita institucional marcada por la insistencia de la OMS y de la suya propia en hacer partícipes a las comunidades de la respuesta al virus.

"Hay muchos desafíos, especialmente contener este brote. Es un brote muy complejo. Uno de ellos es el conflicto de seguridad", ha declarado el líder de la Organización ante los medios reunidos a su llegada al país africano, desde donde ha incidido en la necesidad de lograr "un alto el fuego".

Al hilo, ha alertado de que "la gente se desplaza a causa del conflicto", al tiempo que ha recordado que "hubo cientos de miles de personas desplazadas", y "alrededor de 100.000 nuevas desplazadas en los últimos meses", ha alertado, antes de subrayar que "esto dificulta enormemente la contención del brote".

Asimismo, tras sumar "otro problema" con la "inseguridad alimentaria que se observa en la provincia (de Ituri, la más afectada) y en otros países vecinos", Tedros se ha detenido en "la desconfianza": "Se nota que la gente está muy preocupada. No entienden lo que está pasando, y creo que esto también podría afectar la respuesta", ha advertido.

Ante esta cuestión, el líder etíope ha manifestado su "fe en la comunidad" y ha reivindicado como "fundamentales" la transparencia en la respuesta sanitaria, "el respeto a la tradición y la cultura" y la participación de la población local.

"Mi propósito al venir es demostrar a la comunidad que no está sola", ha afirmado, apuntando que, si bien puede dar órdenes desde su "zona de confort", si ha pedido a sus socios "que trabajen con la comunidad" y a las comunidades "que se protejan haciendo esto y aquello, la mejor manera sería venir y estar en el mismo lugar" que ellas. "Así que vine para demostrarles a las comunidades de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur que no están solas y que estamos aquí para apoyarlas", ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que tendrá compromisos en Kinshasa, la capital de RDC, pero que viajará a Bunia para "ver la situación de primera mano sobre el terreno y brindar la ayuda y el apoyo" que puede prestar la OMS.

Por otra parte, ha informado de que la organización está "trabajando con diferentes instituciones y socios para acelerar los ensayos clínicos de las vacunas y tratamientos candidatos", pese a reconocer que "no estarán disponibles de inmediato".

"Llevará algunos meses, pero intentaremos agilizar el proceso para contar con las herramientas y la tecnología necesarias", ha prometido, abordando así el proceso investigador sobre la cepa Bundibugyo del ébola, para la cual no existe vacuna en la actualidad.

Además, preguntado por las muertes de sanitarios involucrados en la contención del brote, el dirigente ha aconsejado al personal médico que considere "como un posible caso de ébola" y que tome "todas las precauciones necesarias" ante cualquier enfermedad "febril", recordando que "los primeros síntomas del ébola son muy similares a los de la malaria, la fiebre tifoidea y otras enfermedades conocidas".

Tedros ha aprovechado también para realizar un llamamiento a la comunidad internacional para que "ayude a incrementar el apoyo, para que el personal sanitario reciba los suministros y las medidas de protección necesarias". "Porque sin personal sanitario les sería muy difícil atender a los pacientes", ha advertido.

Respondiendo también a preguntas de la prensa, el director de la OMS ha incidido en que la organización "no recomienda la prohibición de viajar", después de que Uganda anunciara este miércoles el cierre temporal de su frontera con República Democrática del Congo ante el aumento de casos y de que Etiopía comunicara un día antes el refuerzo de los controles en los puntos de entrada al país.

"No resulta muy eficaz", ha manifestado Tedros frente a este tipo de medidas, alegando que "podrían ralentizar la propagación unos días, pero no más". Además, ha argumentado, "cuando los países informan de sus casos con transparencia, la prohibición de viajar no los incentiva" ante los temores de ser castigados con sanciones o prohibiciones de viajes.

"Esto tiene consecuencias para la salud pública", ha insistido antes de recordar que "existe un consenso entre los expertos en salud pública, no solo de la OMS, sino también entre ellos, de que la prohibición de viajar no ayuda", y que esta conclusión "se basa en investigaciones realizadas en numerosas ocasiones".

Tedros se ha manifestado de este modo a su llegada a RDC, donde la Organización Mundial de la Salud se está volcando en la respuesta ante el brote de ébola en un país que registra al menos 121 casos confirmados, incluidas 17 muertes, y 1077 casos sospechosos, con 238 decesos asociados, según el último balance difundido por el Gobierno de RDC, con datos acumulados hasta el 26 de mayo.