La OMS estima que la guerra en Yemen deja casi 960 muertos desde agosto mientras el cólera se multiplica en el país

Archivo - Imagen de archivo de un dron huti en Yemen - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 959 personas han muerto y unas 4.200 han resultado heridas como consecuencia de los dos últimos meses de conflicto armado en Yemen, en especial desde el repunte de las hostilidades el mes pasado entre el Gobierno yemení y su aliado saudí contra la insurgencia hutí, según el último balance de la Organización Mundial de la Salud.

El balance de la OMS recoge las víctimas estimadas en los combates entre el 6 de agosto y el 2 de octubre de este año. La agencia de Naciones Unidas estima que más de 500 personas han muerto desde el repunte de principios de septiembre y que el número diario de bajas, contando muertos y heridos, ha subido desde 8 a 109 desde que los nuevos enfrentamientos alcanzaran la estratégica ciudad de Taiz.

Por provincias, Taiz representó el 47% de las bajas (muertos y heridos) desglosadas; Lahj, el 25%; y Marib, el 24%. Marib registra la mayor proporción de fallecimientos (28%, frente al 17% en Taiz y el 6% en Lahj). Casi 200.000 personas han acabado desplazadas, para un total de 29.519 familias en diez gobernaciones, especialmente en la provincia de Lajh, donde hay dos tercios de estos desplazados.

El cólera se ha triplicado en tres semanas. Las últimas cuatro semanas representan 1.892 de los 7.871 casos y 11 de las 27 muertes notificadas este año, con un 89% de resultados positivos en las pruebas de diagnóstico rápido.

El cólera ha llegado a los campamentos del este. El sistema de vigilancia registra dos casos confirmados mediante cultivo en Al Abr (Hadramut) en las últimas cuatro semanas, de entre los 12 casos sospechosos notificados por el centro de Mukalla. El equipo de respuesta rápida aún no ha llegado al campamento de Gharan, donde se identificaron dos casos.

ESTADO DE JAQUE EN LOS ÚLTIMOS COMBATES

Los combates se han recrudecido todavía más después de que, este pasado fin de semana, el presidente de Yemen, Rashad al Alimi, anunciara este domingo el comienzo de una gran contraofensiva con el objetivo final de expulsar a los insurgentes hutíes de la capital, Saná, después de más de una década bajo su control, y de derrotar al movimiento Ansarolá, respaldado por Irán, en todo el país.

Los combates de este martes se han concentrado entre la costa oeste del país y la asediada ciudad de Taiz, concretamente en el municipio de Al Waziya y en la ciudad de Moca, junto al estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

A pesar de que las fuerzas yemeníes anunciaron en principio el éxito de ambas ofensivas, en especial la lanzada en Moca, el portavoz de las fuerzas hutíes, el coronel Yahya Sari, ha desmentido que el Ejército de Yemen haya asumido el control de ambos frentes.

"Nuestras fuerzas armadas, por gracia de Dios, lograron repeler y expulsar las concentraciones del enemigo saudí durante su intento de avanzar hacia las posiciones de nuestras fuerzas al suroeste de Al-Waziya, sin lograr ningún progreso", ha manifestado en redes sociales.

Asimismo, Sari ha asegurado que los hutíes han logrado repeler "varias tentativas de avance del enemigo saudí hacia Bab el Mandeb", a los que ha "expulsado sin que lograran ningín progreso".

Los hutíes han aprovechado para denunciar que seis miembros de una familia murieron y otras cuatro personas resultaron heridas en dos ataques aéreos en Yemen que las autoridades insurgentes atribuyeron a Arabia Saudí, según ha condenado este martes su Ministerio de Salud.

Las víctimas mortales fueron consecuencia de un ataque aéreo alcanzó la población de Umm al Duhai en la provincia de Haya, donde han muerto un padre, una madre y cuatro hijos. Una niña resultó gravemente herida, mientras que algunas víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros, añadió.

Un segundo ataque aéreo alcanzó el distrito de Salh, en la provincia de Taiz, hiriendo a un niño y dos adultos, según el Ministerio, que ha acusado a los saudíes de haber perpetrado una "flagrante violación del derecho Internacional humanitario y un crimen de guerra".