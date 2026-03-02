La OMS se muestra "extremadamente preocupada" por las denuncias sobre un ataque contra un hospital en Teherán, Irán

Archivo - El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (archivo) - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito como "extremadamente preocupantes" las informaciones sobre los daños sufridos por un hospital en la capital de Irán, Teherán, en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país, que dejan ya más de 550 muertos.

"Los informes sobre daños en el Hospital Gandhi de Teherán durante el bombardeo contra la capital iraní son extremadamente preocupantes", ha dicho el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha subrayado que la OMS "trabaja para verificar el incidente".

Así, ha recalcado que el suceso "sirve como recordatorio de que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que los centros de salud se vean afectados por el conflicto en curso". "Los centros de salud están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario", ha zanjado.

Las autoridades iraníes denunciaron el domingo un ataque contra el Hospital Gandhi de Teherán, tras lo que medios iraníes difundieron imágenes del edificio en las que se pueden apreciar daños en la fachada y escombros junto al hospital. En otro vídeo se ve a personal del hospital trasladando incubadoras con bebés.