La OMS ve "estable" la situación del brote de hantavirus y mantiene como "bajo" el riesgo para la población

Archivo - El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado este martes de "estable" la situación con relación al brote de hantavirus que se ha cobrado la vida de tres personas, al tiempo que ha reiterado que el riesgo para la población mundial es "bajo".

"El número de casos notificados a la OMS sigue siendo trece, incluidas tres muertes", ha precisado Tedros en su última actualización publicada en redes sobre esta enfermedad por cuenta de la cual, ha resaltado, "no se han registrado nuevas muertes desde hace casi un mes".

A renglón seguido, el jefe de la organización sanitaria ha aseverado que la misma sigue colaborando "estrechamente" con "todos los gobiernos pertinentes" en aras de "supervisar" el estado de los pacientes aislados y de los pasajeros y tripulantes en cuarentena.

Cabe recordar que ya a mediados del pasado mes de mayo, Tedros recalcó que el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo 'MV Hondius' suponía un "riesgo bajo" para la población mundial, pese a que matizó entonces que podrían registrarse nuevos casos en los días siguientes.