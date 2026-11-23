Archivo - Imagen de archivo de la ciudad santa de Qom (Irán) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG iraní Iran Human Rights y el abogado reformista Mostafa Nili (encargado de casos de activistas como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y al cineasta Jafar Panahi) han anunciado que la cantante Parastoo Ahmadi ha recibido este lunes 74 latigazos por dar un concierto sin velo.

El caso comenzó a raíz de la publicación en diciembre de 2024 de una actuación de Ahmadi en el histórico paso de caravanas de Deyr Gachin, en Qom.

El Segundo Tribunal Penal de Qom condenó a Ahmadi y a cuatro miembros de su equipo por "dañar la decencia pública a través de la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en el espacio virtual", así como a los mencionados latigazos, dos años de prohibición de actividades artísticas y musicales, y dos años de prohibición de salida del país.

La flagelación a Ahmadi, Sohail Faquih-Nasiri, Amin Taheri, Amir-Ali Pirnia y Mohsen Lashkari se ha ejecutado finalmente este lunes, según Iran Human Rights, que repudia lo ocurrido como un castigo cruel, degradante y contrario a la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

Las autoridades iraníes no se han pronunciado al respecto.