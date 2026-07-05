ONG británicas recaudan 10 millones de libras para los afectados por el terremoto de Venezuela

Daños por el doble terremoto de La Guaira (Venezuela) - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coalición de ONG británicas Comité de Emergencia para Desastres (DEC, por sus siglas en inglés) ha celebrado este domingo que ha recaudado más de 10 millones de libras (unos 11,7 millones de euros) para las víctimas de los terremotos que han sacudido Venezuela y que se han cobrado ya la vida de casi 3.000 personas.

El grupo lanzó la campaña de recaudación el pasado miércoles y ha logrado este objetivo en apenas cinco días, seguirá trabajando para recaudar fondos y poder proporcionar refugio, agua, alimentos y atención sanitaria, informa la agencia The Press Association.

"La generosidad de la gente es asombrosa", ha destacado la actriz y embajadora de la ONG Comité de Rescate Internacional, integrada en el DEC, Adjoa Andoh.

"Vuestra amabilidad está contribuyendo enormemente a la vida de la gente que está desesperada, con vuestro apoyo al DEC, incluido el Comité de Rescate Internacional, trabajando incansablemente", ha resaltado.

"Gracias a cada una de las personas que ha donado en esta campaña hasta ahora. Sin vosotros lo estaríamos pasando mal, sino poder llevar esperanza", ha añadido.