Una ONG denuncia un proyecto del Gobierno israelí para construir nuevas viviendas en el noreste de Jerusalén

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dado 'luz verde' a un nuevo proyecto para construir nuevas viviendas cerca de un asentamiento en el noreste de Jerusalén, lo que implicaría, 'de facto', la primera expansión de la ciudad desde 1967, según ha denunciado este lunes la ONG Peace Now.

El Ministerio de Construcción y Vivienda de Israel ha acordado invertir alrededor de 120 millones de nuevos séqueles para la construcción de alrededor de 6.000 viviendas adicionales en el asentamiento de Adam, construido sobre terrenos expropiados a la aldea palestina de Jaba.

"Esta es la primera vez desde 1967 que se está expandiendo Jerusalén en Cisjordania. Con el pretexto de establecer un nuevo asentamiento, el Gobierno está llevando a cabo una anexión 'de facto' por la puerta trasera", ha denunciado la organización.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha diseñado el plan para que las nuevas viviendas sean una expansión del asentamiento de Adam, si bien no hay conexión física entre esta zona y las nuevas construcciones, ya que estarían separadas por la carretera 437, que une el puesto de control de Hizma con Mishor Adumim.

La ONG ha advertido de que la propuesta fue presentada en octubre de 2025 e incluía la construcción de 2.970 viviendas en hectáreas ubicadas entre las comunidades palestinas de Al Ram e Hizma. Si bien la zona se encuentra fuera de los límites municipales de Jerusalén, el barrio --destinado a población ultraortodoxa-- funcionaría en todos los aspectos como vecindario de Jerusalén y como continuación integral del asentamiento de Neve Yaakov.

El Consejo de Ministros israelí aprobó recientemente una reforma de la administración de Cisjordania que amplía las competencias para autorizar la construcción de nuevos asentamientos judíos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos en disputa, como la Tumba de los Patriarcas de Hebrón o la Tumba de Raquel de Belén.