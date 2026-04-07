La ONG Sea Watch denuncia el bloqueo de un barco por parte de Italia tras rescatar a más de 40 migrantes

Archivo - Desembarco de migrantes rescatados por el barco 'Aurora', de la ONG Sea-Watch - SEA-WATCH - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG alemana Sea Watch ha denunciado este martes un nuevo bloqueo contra su barco de rescate 'Aurora' tras rescatar a 44 migrantes que se encontraban atrapados en la plataforma petrolífera abandonada Didon en el mar Mediterráneo.

"Mientras cientos de personas se ahogan en el Mediterráneo, Italia bloquea los barcos que podrían rescatarlas. 44 personas quedaron atrapadas en una plataforma petrolífera durante cinco días y ningún Estado europeo acudió en su ayuda. Quien criminaliza el rescate elije conscientemente la muerte por encima de la vida humana", ha denunciado la portavoz de la ONG, Giulia Messmer, en un comunicado.

La ONG --que por el momento desconoce la duración exacta del bloqueo y se enfrenta a una multa de entre 2.000 y 10.000 euros-- ha detallado que el equipo de 'Aurora' acudió al rescate de los 44 migrantes tras recibir una primera alerta el pasado 1 de abril y posteriormente trasladó al grupo a la isla de Lampedusa.

"Las autoridades italianas han detenido el barco de rescate en virtud del llamado Decreto Piantedosi, alegando que la organización no informó a las autoridades libias sobre sus operaciones. Hace poco más de una semana, las autoridades italianas también detuvieron el segundo barco de rescate de Sea Watch, el Sea Watch 5", ha denunciado.

En concreto, las autoridades italianas bloquearon un total de 20 días al barco 'Sea Watch 5' e impusieron a la ONG una multa de 10.000 euros después de que el 15 de marzo rescataran a 93 personas en aguas del Mediterráneo y desembarcaran en el puerto de Trapani, pese a que las autoridades ordenaron su desembarco a un puerto "designado a más de 1.100 kilómetros de distancia".

La ONG informó el domingo de que dos personas murieron y otras 71 permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de madera en el Mediterráneo. Los cargueros 'Saavedra Tide' y 'Ievoli Grey' lograron rescatar a 32 migrantes.

El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó en febrero de 2023 un decreto impulsado por el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, que restringe las actividades de búsqueda y salvamento de buques humanitarios.