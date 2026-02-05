La ONU alerta de que la amenaza de Estado Islámico aumenta y es "más compleja"

El subsecretario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU, Alexandre Zouev, en una sesión del Consejo de Seguridad - Europa Press/Contacto/Loey Felipe

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU, Alexandre Zouev, ha alertado este miércoles de que ha aumentado de forma "constante" la amenaza que representa Estado Islámico especialmente en África y Oriente Próximo, donde "sigue siendo muy preocupante", en medio de la inestabilidad que afecta al noreste de Siria coincidiendo con la toma de control de las autoridades de transición de las áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a Damasco.

Así lo ha declarado en una sesión informativa al Consejo de Seguridad en la que también ha advertido de que la organización yihadista podría mantener el "acceso a fuentes de financiación mediante la recaudación oportunista de fondos, la imposición de impuestos ilegales y los secuestros para obtener rescates".

Zouev ha asegurado ante el grupo de 15 países que la amenaza de Estado Islámico es ahora "más compleja" en un contexto donde las herramientas cibernéticas y la inteligencia artificial (IA) son empleadas para "radicalizar y reclutar" a potenciales integrantes, especialmente jóvenes y niños.

En esta línea, ha aludido a las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, ante la preocupación por el estado de los campamentos y centros de detención hasta ahora gestionado por las fuerzas kurdo-árabes en el noreste de Siria y que integran a miles de estos combatientes.

Este mismo miércoles, el Ejército estadounidense ha confirmado que ha emprendido cinco ataques contra posiciones de Estado Islámico en distintos puntos de Siria "para prevenir (su) resurgimiento". Los bombardeos, llevados a cabo entre el 27 de enero y el 2 de febrero, alcanzaron un puesto de comunicaciones, nodos logísticos críticos e instalaciones de almacenamiento de armas, según ha señalado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

Los ataques, como ya ha indicado en otras ocasiones, forman parte de la Operación Ojo de Halcón lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente estadounidense, Donald Trump en respuesta directa al ataque de Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en la región de Palmira.