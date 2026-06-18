La ONU alerta de un "impacto catastrófico sobre los civiles" ante una inminente ofensiva en el centro de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de un hombre en una calle de Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado este jueves de un "impacto catastrófico" sobre la población civil ante una inminente ofensiva en la ciudad de El Obeid, en el centro de Sudán, a medida que se produce una creciente concentración de tropas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y grupos aliados en los alrededores.

Turk, que ha señalado que también se está registrando una intensificación de los ataques con drones y con fuego de artillería en la zona, ha instado a frenar posibles conatos de ofensiva en la localidad, situada en Kordofán Norte. "Con una ofensiva inminente se corre el riesgo de que se perpetren nuevos crímenes y de agravar el impacto sobre la población civil, ya de por sí asediada", ha denunciado.

El Obeid es la capital del estado de Kordofán Norte y sus habitantes llevan más de 18 meses sometidos a condiciones similares a las de un asedio, tal y como ha recordado el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha aclarado que esta situación "ya se ha visto antes" en la zona.

"Sabemos adónde condujo entonces y no podemos permitir ahora que se repitan las atrocidades evitables que documentamos el año pasado en El Fasher y en el campo de desplazados de Zamzam. Los civiles corren un grave peligro en Kordofán, especialmente en El Obeid, ante la falta de medidas para detener la inminente ofensiva y una mayor escalada militar", ha afirmado en un comunicado.

Así, ha pedido que esto "sirva de advertencia al mundo sobre un desastre inminente en materia de Derechos Humanos y sobre el empeoramiento de la situación humanitaria". "Los Estados con influencia tienen el deber de ejercerla ahora para detener esta locura de raíz", ha aseverado.

Dados los patrones de "graves violaciones del Derecho Internacional" documentados por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante las ofensivas de las RSF contra El Fasher y el campamento de desplazados internos de Zamzam el año pasado, ha sostenido, "el riesgo de ejecuciones sumarias, secuestros, detenciones arbitrarias y otros actos de violencia contra la población civil es elevado y debe prevenirse".

"El uso cada vez mayor de drones para llevar a cabo ataques aéreos está teniendo un impacto aún más devastador sobre la población civil y las infraestructuras civiles. En las últimas dos semanas, se han producido docenas de ataques con drones en El Obeid, dirigidos especialmente contra gasolineras y camiones, lo que ha provocado la pérdida de vidas civiles. Esto ha tenido graves repercusiones en el acceso de la población civil a los servicios básicos", ha recalcado.

Es por ello que ha pedido a las partes en conflicto "garantizar la libre circulación de los civiles que se han visto obligados en repetidas ocasiones a huir de la violencia". "El pueblo de Sudán necesita paz: deben adoptarse medidas urgentes para proteger a la población civil y evitar nuevas atrocidades, incluida la violencia sexual, así como nuevos desplazamientos y más sufrimiento de la población civil", ha apostillado.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas sudanesas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.