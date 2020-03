La ONU alerta de que el "terremoto" del coronavirus provocará recesión y desaceleración económica

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado de que la crisis del coronavirus está derivando "cada vez más" en una amenaza económica, cuyo "terremoto" provocará una recesión económica en algunos países, así como la desaceleración del crecimiento anual global por debajo del 2,5 por ciento, según el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

De acuerdo con un comunicado emitido por la ONU, la economía mundial deberá hacer frente a pérdidas en torno a los mil millones de dólares, en el mejor de los casos, por lo que es necesario, además de medidas macroeconómicas, "políticas correctivas y reformas institucionales".

"La duración y la profundidad de la crisis dependerán de tres variables: cómo lejos y cómo de rápido se propagará el virus, cuánto tiempo pasará antes de que se encuentre una vacuna y cómo de efectivos serán los encargados de formular políticas para mitigar el daño a nuestra salud y a nuestro bienestar físico y económico", han señalado los expertos citados por Naciones Unidas.

