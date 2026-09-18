La ONU anuncia el nombramiento del estadounidense Luke Lindberg como nuevo director ejecutivo del PMA

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (archivo) - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha anunciado este viernes el nombramiento del estadounidense Luke Lindberg como nuevo director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con lo que sucede en el cargo a Cindy McCain, quien encabezaba el organismo desde abril de 2023 y quien tuvo que abandonar el puesto en mayo por motivos de salud.

El nombramiento ha sido realizado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, una decisión que cuenta además con el respaldo de la Junta Ejecutiva del propio PMA.

Tanto Guterres como Qu han expresado su "profunda gratitud" a McCain por su papel al frente del PMA durante "uno de los periodos más exigente de su historia", al tiempo que han ensalzado la experiencia que Lindberg llevará a su nuevo puesto.

Por su parte, la presidenta de la Junta Ejecutiva del PMA, Carla Barroso Carneiro, ha felicitado a Lindberg y le ha deseado "éxito". "Abordar conjuntamente el hambre en el mundo nunca ha sido tan urgente, y espero con interés su colaboración con la Junta Ejecutiva del PMA para guiar a la organización en su mandato fundamental de salvar y transformar vidas", ha zanjado.