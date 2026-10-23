La ONU cifra en más de 300 los muertos en ataques con drones durante octubre en Sudán

Archivo - Imagen de archivo de un hospital de Jartum gravemente dañado tras los enfrentamientos entre las partes enfrentadas en Sudán. - Mohamed Hamid / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado este viernes de que al menos 306 personas han muerto y cientos han resultado heridas en ataques perpetrados con drones durante el mes de octubre en Sudán, que se encuentra sumido en una guerra civil desde abril de 2023.

Así, ha mostrado su alarma por el incremento de los muertos en este tipo de ataques durante las últimas semanas y ha lamentado las "devastadores consecuencias" para los civiles en estados como Darfur, Kordofan, Jartum o Nilo Azul, entre otros.

"El creciente uso de drones, que este año ya representa la mayor parte de las muertes de civiles relacionadas con el conflicto en Sudán, resulta profundamente alarmante y está cobrándose un saldo aterrador", ha afirmado Turk, que ha recalcado en un comunicado que estos ataques se atribuyen tanto a las Fuerzas Armadas de Sudán como a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Estos ataques han alcanzado objetivos e infraestructuras civiles, incluidos hogares, mercados, hospitales y lugares de desplazamiento, así como centrales eléctricas y fuentes de agua, según ha explicado. "Decenas de civiles han perdido la vida, y se han destruido infraestructuras y servicios vitales de los que dependen, lo que provoca nuevos desplazamientos y agrava la ya de por sí grave crisis humanitaria", ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado su llamamiento a las partes en conflicto para que respeten sus obligaciones claras y vinculantes en virtud del Derecho Internacional, lo que incluye la prohibición de dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil.

"En una tendencia especialmente preocupante, se han documentado numerosos ataques con drones contra lugares de desplazamiento donde se han refugiado personas que ya se habían visto obligadas a huir de los combates", ha sostenido. "Estos ataques han provocado un aumento en el número de víctimas entre los desplazados internos", ha añadido.

Así, los documentos apuntan a que entre el 6 y el 10 de octubre, presuntos ataques con drones contra refugios de desplazados internos en Ghubeish y El Nuhud, en Kordofán Occidental --atribuidos a las RSF-- dejaron al menos 25 civiles muertos y 31 heridos, entre ellos mujeres y niños.

El 9 de octubre, en el estado de Nilo Azul, un dron impactó contra un grupo de desplazados internos que realizaban labores de minería artesanal de oro cerca de un lugar de desplazamiento, un ataque en el que murieron al menos 31 personas, en su mayoría mujeres y niños.

Asimismo, los días 9 y 16 de octubre, varios drones --presuntamente de las RSF-- atacaron la zona minera de Bajaun, en la localidad de Gadeer, provocando la muerte de 42 civiles. Otros 25 resultaron heridos.

"Los ataques contra zonas de extracción de oro están vinculados a la economía de guerra que sostiene el conflicto y plantean serias dudas sobre si se está atacando deliberadamente lugares que poseen valor económico para la parte contraria", ha aseverado Turk.

"Según las leyes de la guerra, la contribución financiera de un objeto al esfuerzo bélico no es, por sí sola, suficiente para convertirlo en un objetivo militar", ha advertido, al tiempo que ha denunciado que vehículos y "concentraciones de civiles siguen siendo objeto de ataques".

Así, ha recordado que solo el 18 de octubre, al menos 139 personas murieron en un ataque contra un camión en Dibab, Kordofán Occidental. "Los esfuerzos más amplios en favor de la paz deben abordar directamente la continua afluencia de armas que alimenta el conflicto y exigir el fin de la transferencia de armamento que se utiliza con un desprecio manifiesto por las obligaciones del Derecho Internacional destinadas a proteger a los civiles", ha apuntado.

"Insto a ambas partes en conflicto, así como a sus aliados, a comprometerse a un alto el fuego", ha manifestado Turk, que ha subrayado que una solución negociada es la "única vía viable para lograr una paz sostenible en Sudán".