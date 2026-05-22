La ONU condena el ataque sobre un centro educativo en Lugansk e insta a las partes a no agravar la situación

El edificio del Colegio Profesional de Starobilsk, dependiente de la Universidad Pedagógica de Lugansk, fue destruido por un ataque con drones ucranianos. - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha condenado este viernes el ataque durante la pasada noche contra un centro universitario ubicado en la ciudad de Starobilsk, en la provincia ocupada de Lugansk, que ha dejado ya seis muertos, si bien ha evitado mencionar el origen del mismo, tras las denuncias de Rusia sobre la responsabilidad de Ucrania.

"Seguimos con preocupación las noticias sobre el ataque perpetrado durante la noche contra un edificio universitario y una residencia estudiantil en la localidad de Starobilsk", ha expresado Naciones Unidas a través de uno de sus portavoces, que menciona "múltiples víctimas mortales y heridos, entre ellos niños".

En ese sentido, ha reiterado de nuevo que la organización condena de manera enérgica cualquier ataque contra la población civil y sus infraestructuras, "independientemente del lugar en que se produzcan", tal y como ha venido subrayando repetidamente el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

"Dichos ataques están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y deben cesar de inmediato. Instamos a todas las partes implicadas a que se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más la ya peligrosa situación", ha dicho.

El Gobierno ruso ha denunciado que cuatro drones ucranianos han golpeado durante la pasada noche la ciudad de Starobilsk, destruyendo prácticamente por completo este centro educativo, así como otras instalaciones civiles, en lo que el presidente Vladimir Putin ha calificado de "ataque terrorista".

Al menos seis personas han muerto y otras cuarenta han resultado heridas, cifras que bien pueden aumentar pues todavía una quincena de personas continúan bajo los escombros. En el momento de los hechos habían 86 adolescentes en las instalaciones.

Por su parte, el Ejército ucraniano ha negado estos hechos y ha reiterado que enmarca sus objetivos a instalaciones militares. Así, ha informado de que en Starobilsk han atacado uno de los cuarteles generales de la unidad 'Rubicon'.