La ONU confirma un "incidente" en un centro de tránsito y recepción en Afganistán en medio de los combates

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado este viernes un "incidente" en un centro de tránsito y recepción operado por la ONU en el estratégico paso fronterizo de Torjam, en el este de Afganistán, en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre las fuerzas 'de facto' del país centroasiático y el Ejército paquistaní.

"Seguimos instando a todas las partes en el conflicto a que cumplan sus obligaciones en virtud al Derecho Humanitario; en particular, a que garanticen la protección de los civiles en todo momento, así como de la infraestructura civil", ha indicado el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric sobre el paso, principal zona de tránsito de personas y comercial entre Pakistán y Afganistán.

Dujarric, que no ha dado más detalles sobre el incidente, ha indicado que "años de conflicto, pobreza y desastres naturales, como sequías y terremotos" han dejado a 22 millones de personas --casi la mitad de la población-- con necesidades humanitarias. "Este número sólo aumentará si la lucha continúa o se intensifica", ha precisado.

Esto se produce después de que el Ministerio de Defensa de las autoridades talibán informaran de "intensos bombardeos hacia el este y el sureste" de la frontera, concretamente "cerca de las provincias de Paktika, Paktia, Jost, Nangarhar, Kunar y Nuristán".

La cartera de Defensa afirmó que trece civiles, entre ellos mujeres y niños, resultaron heridos "en el ataque con misiles del enemigo contra un campo de refugiados en Nangarhar".