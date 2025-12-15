ONU DDHH valora la liberación de 123 presos por Bielorrusia y pide más excarcelaciones

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko - BELTA

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha puesto este lunes en valor la liberación de 123 presos por motivos políticos anunciada por Bielorrusia y ha instado a Minsk a más excarcelaciones.

"La liberación de 123 presos es un paso esperanzador. Instamos a la liberación sin condiciones de todos los individuos detenidos por ejercer sus Derechos Humanos", ha publicado el organismo en su cuenta en la red social X.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, promulgó el sábado un indulto para 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa.

También se confirmó la liberación de la música Maria Kalesnikava, una de las abanderadas del movimiento de protesta que emergió contra Lukashenko de cara a las elecciones de 2020, que el presidente bielorruso ganó entre acusaciones generalizadas de fraude encabezadas por Estados Unidos. También está ya en libertad el candidato presidencial Viktor Babariko.

Además, han sido puestos en libertad el exvicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) Valiantsin Stefanovich y el abogado Uladzimir Labkovich.

Horas después del anuncio del indulto, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania confirmaba que Bielorrusia había entregado a 114 de los indultados a través de la frontera.