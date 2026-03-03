La ONU denuncia una emboscada contra sus tropas de pacificación en Sudán del Sur y exige una investigación "exhaustiva"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (archivo) - Europa Press/Contacto/UN Photo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado una emboscada tendida por personas armadas no identificadas contra un convoy de sus 'cascos azules' en Sudán del Sur, un suceso que derivó en un tiroteo y que se saldó sin bajas entre las tropas de pacificación del organismo internacional.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha condenado el incidente, achacado a "elementos armados no identificados", antes de especificar que el convoy fue atacado en una zona fronteriza entre el estado de Jonglei y el Área Administrativa de Gran Píbor.

"El incidente tuvo lugar cuando un contingente de ingenieros de la UNMISS, acompañado por una escolta militar de fuerzas de pacificación, viajaba de Akobo, en Jonglei, a Píbor, en el Área de Administración Protegida de la Policía Militar (GPAA)", ha detallado a través de un comunicado.

Así, ha subrayado que "el convoy fue detenido en un control de carretera no autorizado y posteriormente fue objetivo de disparos". "Las tropas de pacificación respondieron en defensa propia, en línea con su mandato y las normas de actuación. No hay heridos entre el personal de la ONU", ha asegurado.

En este sentido, la jefa de la UNMISS, Anita Kiki Gbeho, ha hecho hincapié en que este tipo de incidentes "son inaceptables". "Pedimos a las autoridades que abran una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para garantizar que los responsables rinden cuentas", ha zanjado.

La UNMISS ha recordado además que los ataques dirigidos contra tropas de pacificación de la ONU podrían suponer un crimen de guerra, sin que las autoridades de Sudán del Sur se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente y sin que haya reivindicación de la autoría del ataque contra los 'cascos azules'.