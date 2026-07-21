La ONU denuncia el "terrible" impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles y pide poner fin a los ataques

Archivo - Ataque ruso en Dnipropetrovsk, en Ucrania - GOBIERNO DE UCRANIA - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha denunciado este martes el "terrible" impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles a causa de los ataques de largo alcance perpetrados contra suelo ucraniano y ruso y ha pedido poner fin de inmediato a esta ofensiva contra infraestructuras civiles y edificios residenciales.

Así, ha destacado que este tipo de infraestructuras --objetivo de mútiples ataques con víctimas civiles durante los últimos días-- están protegidas "de forma estricta bajo el Derecho Internacional", por lo que cualquier ataque de este tipo supone un crimen de guerra.

"La guerra de Ucrania está teniendo un impacto cada vez mayor sobre los civiles", ha advertido, antes de lamentar también los ataques contra buques civiles en el mar Negro, que aumentan "el riesgo para las operaciones marítimas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que Kiev, la capital ucraniana, ha sido objetivo de ataques por séptima vez en un solo mes y ha apuntado a que los ataques de largo alcance de Ucrania también han dejado víctimas civiles y daños en centros logísticos de empresas privadas en territorio ruso.

El lunes, al menos cinco personas murieron a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.