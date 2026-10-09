La ONU describe el Nobel de la Paz a Navi Pillay como "un momento de orgullo" para los defensores de los DDHH

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una rueda de prensa en Líbano en julio de 2026 (archivo) - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha asegurado este viernes que el Premio Nobel de la Paz entregado este viernes a la jurista sudafricana Navanethem Pillay --quien le precedió en el cargo entre 2008 y 2014-- supone "un momento de orgullo" para el movimiento internacional en defensa de los Derechos Humanos.

"Este es un momento de orgullo para el movimiento mundial de los Derechos Humanos. Felicito calurosamente a Navi. Decir que el galardón es más que merecido es quedarse corto", ha señalado Turk, quien ha manifestado que "en una época en la que los Derechos Humanos sufren ataques en tantos frentes, incluso por parte de quienes ostentan un enorme poder, este premio cobra un significado especial".

Así, ha hecho hincapié en que se trata de "un reconocimiento a todas aquellas personas que, en todo el mundo, dedican su vida a defender los Derechos Humanos, a menudo asumiendo grandes riesgos para su propia seguridad", al tiempo que ha esgrimido que el galardón supone también "un reconocimiento y una reafirmación de que los Derechos Humanos, el Estado de derecho, la justicia y la rendición de cuentas son fundamentales para todo: para la paz, la seguridad y la prosperidad".

Turk ha manifestado además que Pillay "encarna el Derecho Internacional" debido a sus numerosos cargos en tribunales en Sudáfrica y a nivel internacional. "En nombre de todos sus colegas de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU: gracias, Navi. Usted sigue inspirándonos a nosotros y a millones de personas más. Prevaleceremos", ha zanjado.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha destacado durante el anuncio que "el Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo", antes de destacar la labor de Pillay a la hora de avanzar para que los responsables de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio" son llevados ante los tribunales.

Pillay, nacida en Sudáfrica, inició su labor como abogada defensora del líder contra el Apartheid Nelson Mandela, tras lo que ha sido jueza del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza del propio TPI entre 2003 y 2008, además ser Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Asimismo, entre 2021 y 2025 fue presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargadas de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, mientras que en la actualidad es jueza 'ad hoc' en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.