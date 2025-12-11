La ONU insta a abstenerse de acciones que alimenten las tensiones tras la incautación de un petrolero frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha instado a las partes a "ejercer moderación" y abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan desestabilizar la región del Caribe tras la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

"Hacemos un llamamiento a todos los actores a abstenerse de acciones que puedan escalar aún más las tensiones bilaterales y desestabilizar a Venezuela y la región", ha señalado en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Haq ha indicado que, por el momento, "no hay suficiente información" para determinar si la operación en particular "fue legal o no". "Por supuesto, queremos que todos cumplan con sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas, bajo el Derecho Internacional y otros marcos jurídicos aplicables", ha dicho.

Asimismo, ha pedido a las partes que "atiendan los llamamientos" de Naciones Unidas al "diálogo y la paz", mientras que también ha alentado a "todas las naciones a cooperar con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito".

La Administración Trump explicó que la incautación del petrolero --anunciada en un primer momento por el presidente estadounidense Donald Trump-- se produjo debido a que la embarcación se encuentra sancionado por transportar petróleo desde Venezuela a Irán en el marco de "una red ilícita que apoya a organizaciones terroristas extranjeras".

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, calificó la incautación como "un robo descarado y acto de piratería" y aseguró que "la política de agresión" emprendida por la Casa Blanca "responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

"Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los Derechos Humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano", sentenció.

Caracas también afirmó que "este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo" de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, que llegó tarde a Oslo (Noruega) y no pudo recibir en persona el galardón, recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

La incautación se produce un día después de que Trump advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región --22 operaciones con al menos 86 víctimas mortales-- "pronto" se llevaran a cabo también por tierra.